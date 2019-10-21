امانة بغداد: المباشرة بصيانة تخسف عملاق في منطقة الدولعي

2019/10/21 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الاثنين، المباشرة بصيانة تخسف عملاق في منطقة الدولعي شمالي بغداد.

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