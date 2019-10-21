2019/10/21 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب منه لأتباع الصدر: انتظروا التعليمات والأوامر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مقرب منه لأتباع الصدر: انتظروا التعليمات والأوامر
تأریخ التحریر: : 2019/10/21 11:07
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب منه لأتباع الصدر: انتظروا التعليمات والأوامر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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