الدهلكي يدعو للاعتماد على الكوادر العلمية واصحاب الشهادات العليا لانجاح عمل الدولة

2019/10/21 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد القيادي في تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي ، الاثنين، ان جميع المشاكل البنيوية لمؤسسات الدولة كان بسبب عدم رفدها بالشخصيات الكفوءة والمهنية وتهميش مبدأ التوازن في ادارة مفاصل الدولة.

وقال الدهلكي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "موجة الغضب العارمة من قبل المتظاهرين على الحكومة سببه السياسات الخاطئة على مدى السنوات الماضية فلابد من الرد على تلك الأخطاء باتباع سياسة اصلاحية جديدة لتقويم عمل مؤسسات الدولة ومنها اختيار الكفاءات المهنية في ادارة الدولة المبنية على العدالة في التوازن الوظيفي وضمن الصلاحيات الممنوحة بالنظام الاداري طبقا للدستور".



واشار الدهلكي الى ان "التخلص من هيمنة وتسلط الأحزاب وضغطها على مدى السنوات الماضية لم يحقق شيئا إيجابيا لمؤسسات الدولة من جهة والشعب العراقي من جهة اخرى لذا على الحكومة العراقية ان تسلك مسلكا جديدا طبقا لحزم الإصلاحات التي تطلقها لانجاح العمل في وزارات الدولة".وتابع الدهلكي "اذا أردنا النجاح في ادارة مفاصل الدولة والمضي باتجاه تعديل مسارات العمل الوظيفي كجزء من الإصلاحات فلابد من الاعتماد الكوادر العلمية واصحاب الشهادات العليا من ابناء الشعب العراقي طبقا لمعيار المهنية والكفاءة والنزاهة المبنية على توازن المكونات لتحقيق العدالة وتمثيلها في مؤسسات الدولة ومن خلالها نستطيع استيعاب تلك الكفاءات ونحقق جزءا من حزمة الإصلاحات".انتهى

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