رئيس أكبر بنك في لبنان: هكذا تحل الأزمة الاقتصادية

2019/10/21 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أكبر مسؤول في "بلوم بنك"، الذي يعد أكبر بنك في لبنان من حيث الأصول، أن الحكومة ستكون قادرة على تطبيق التغييرات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحقيق التوازن في الاقتصاد بما يخرج البلاد من أزمتها الحالية، لكن وفق شروط م

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