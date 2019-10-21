البيشمركة: القوات الأمريكية القادمة من سوريا لن تبقى في كردستان

2019/10/21 | 11:13

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بغداد اليوم- اربيل

أكد الأمين العام لقوات البيشمركة، جبار الياور، الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، أن القوات الأمريكية القادمة من سوريا لن تبقى في كردستان.

يتبع.



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بغداد اليوم- السليمانية

يعتزم التحالف الكردستاني عقد اجتماع، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، في مدينة السليمانية، لبحث تسمية مرشحيه للانتخابات المقبلة، في المناطق المتنازع عليها.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن التحالف الكردستاني يجتمع اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ، الإثنين، 21 تشرين الأول، 2019، إنها تركز على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق.

وذكرت سولبرغ خلال زيارتها بغداد ولقائها برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، "نركز على

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، تمكنها من إحباط محاولة للاستحواذ على مشروع استثماري تصل قيمته إلى قرابة (28,000,000) مليون دولار في محافظة كربلاء.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريق عمل

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