أوغلو: عملية سنستأنف عملياتنا في سوريا إذا لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية

2019/10/21 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن عملية نبع السلام العسكرية سوف تستأنف في حال لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية في غضون خمس وثلاثين ساعة.

وقال أوغلو ان بلاده ستستأنف عملياتها العسكرية مرة أخرى في حال عدم انسحاب مسلحو وحدات حماية الشعب، وحزب العمال الكردستاني خلال الساعات المقبلة.

ونفى وزير الخارجية التركي استخدام أسلحة كيميائية في العملية العسكرية، قائلا لم نستخدم أي أسلحة كيميائية، هذه فبركة سوداء، ولا يوجد مثل هذه الأسلحة في حوزتنا.

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