2019/10/21 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- استقرت أسعار النفط بدرجة كبيرة يوم الاثنين، معوضة بعض خسائرها المبكرة مع تقييم المستثمرين للضغوط الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر في الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالم برنت منخفضة سنتا واحدا إلى 59.41 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 53.76 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار في وقت سابق من الجلسة تحت وطأة مؤشرات على استمرار وفرة المعروض العالمي من النفط فضلا عن بواعث القلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وقالت مارجرت يانج، محللة السوق في سي.ام.سي ماركتس، ”حالة الضعف في سعر النفط ترجع إلى رؤية متشائمة للطلب العالمي على الطاقة، إذ يبدو أن تراجع التصنيع والتجارة لن ينتهي قريبا.“

كانت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قالت يوم الأحد إنها لم تلتزم بخفض المعروض المتفق عليه في سبتمبر أيلول بسبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز الطبيعي مع تأهب البلاد لفصل الشتاء.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لمخاوف الطلب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لمخاوف الطلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).