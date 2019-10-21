2019/10/21 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، برئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ.وقال مراسل السومرية نيوز، ان رئيس الجمهورية برهم صالح التقى اليوم، في قصر السلام ببغداد، برئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ.واضاف المراسل ان الجانبين سيبحثان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



سولبرغ في قصر السلام وكالة خطوة برس.

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