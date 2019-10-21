النجيفي: تأخير حل البرلمان يدفع بالعراق الى حافة الانهيار

2019/10/21 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتبر محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، اليوم الاثنين، تأخير حل مجلس النواب بأنه يدفع بالعراق الى حافة الانهيار.

وقال النجيفي في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليها "الغد برس"، إن "تأخير حل البرلمان وعدم إجراء انتخابات تحت إشراف دولي يقتنع الشعب بمصداقيتها هي لعب بالنار ودفع العراق الى حافة الانهيار".

وأضاف أن "الذين يرفضون هذا الحل يعرفون بأنهم لا يمتلكون اي فرصة اخرى ومستعدين لحرق العراق قبل خسارتهم لمكاسبهم".

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