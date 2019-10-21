قيادي بتحالف القوى: تهميش مبدأ التوازن هو السبب في فشل مؤسسات الدولة

2019/10/21 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد القيادي في تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، على ان جميع المشاكل البنيوية لمؤسسات الدولة كانت بسبب عدم رفدها بالشخصيات الكفؤة والمهنية وتهميش مبدأ التوازن في ادارة مفاصل الدولة.

وقال الدهلكي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "موجة الغضب العارمة من قبل المتظاهرين على الحكومة سببه السياسات الخاطئة على مدى السنوات الماضية فلابد من الرد على تلك الأخطاء باتباع سياسة اصلاحية جديدة لتقويم عمل مؤسسات الدولة ومنها اختيار الكفاءات المهنية في ادارة الدولة المبنية على العدالة في التوازن الوظيفي وضمن الصلاحيات الممنوحة بالنظام الاداري طبقا للدستور".

واشار الدهلكي في بيانه الى ان "التخلص من هيمنة وتسلط الأحزاب وضغطها على مدى السنوات الماضية لم يحقق شيئا إيجابيا لمؤسسات الدولة من جهة والشعب العراقي من جهة اخرى لذا على الحكومة العراقية ان تسلك مسلكا جديدا طبقا لحزم الإصلاحات التي تطلقها لانجاح العمل في وزارات الدولة".

واستدرك قائلا اذا أردنا النجاح في ادارة مفاصل الدولة والمضي باتجاه تعديل مسارات العمل الوظيفي كجزء من الإصلاحات".

وشدد على "ضرورة الاعتماد على الكوادر العلمية واصحاب الشهادات العليا من ابناء الشعب العراقي طبقا لمعيار المهنية والكفاءة والنزاهة المبنية على توازن المكونات لتحقيق العدالة وتمثيلها في مؤسسات الدولة ومن خلالها نستطيع استيعاب تلك الكفاءات ونحقق جزءا من حزمة الإصلاحات".

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