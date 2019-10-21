كشوفات بيئية ورقابة مشددة على المشاريع الصناعية في البصرة

2019/10/21 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت فرق وزارة الصحة والبيئة سلسلة اجراءات رقابية مكثفة للأنشطة الصناعية والمشاريع الخدمية في محافظة البصرة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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