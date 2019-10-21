2019/10/21 | 12:46

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عبد المهدي يطالب رئيسة وزراء النرويج بإطلاع الاتحاد الأوروبي على دور العراق في المنطقة لدعمه

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الاثنين، أن استقالة الحكومة ستعقد الأزمة ويجب منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي صلاحية التغيير الوزاري,

وقال الاعرجي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "استقالة الحكومة في مثل هذه ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، فرز 42 ألف دونم في بغداد، مهيدا لتوزيعها على المواطنين المشمولين بقرار مجلس الوزراء 70.

وقال مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، حيدر ال

بغداد اليوم- بغداد

وصف القيادي في تحالف "القرار"، أثيل النجيفي، الإثنين (21 تشرين الأول 2019)، أن تأخير حل البرلمان، وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي بأنه "لعب بالنار".

وقال النجيفي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "تأخير ح

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