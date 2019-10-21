2019/10/21 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا لحزمة الإصلاحات لتلبية طلبات المتظاهرين في البصرة، اليوم الاثنين، تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير النقل رئيس اللجنة عبد الله لعيبي.وقالت وزارة النقل في بيان مقتضب تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “وزير النقل رئيس اللجنة العليا لحزمة الإصلاحات لتلبية طلبات المتظاهرين في محافظة البصرة عقد اجتماعه الأول بحضور المحافظ ورئيس مجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “اللجنة العليا لتلبية مطالب المتظاهرين” في البصرة تعقد اجتماعها الأول برئاسة لعيبي وكالة خطوة برس.

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