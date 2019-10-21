السندات الدولارية للبنان تهوي مع اتساع نطاق الاحتجاجات

2019/10/21 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر يوم الاثنين عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد اتسع نطاقها يوم الأحد قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن تسريع خطى إصلاحات.

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