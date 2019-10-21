إتلاف طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في قضاء بلد

2019/10/21 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد تمكنت صحة قضاء بلد في صلاح الدين، اليوم الاثنين، من مصادرة واتلاف 1 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في ناحية الحاتمية. وذكر اعلام صحة صلاح الدين في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “وحدة الرقابة في مركز صحي ابن فرناس التابع لقطاع بلد للرعاية الصحية الاولية ...

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