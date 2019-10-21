بيان يكشف ما دار بين عبد المهدي ونظيرته النرويجية

2019/10/21 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف بيان رسمي، اليوم الاثنين، تفاصيل لقاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع نظيرته النرويجية ايرنا سولبيرغ.

وذكر مكتب عبد المهدي، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بحث مع رئيسة وزراء مملكة النرويج ايرنا سولبيرغ ، تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، والاستفادة من الخبرات والشركات النرويجية في إعمار العراق، واستمرار التعاون ضد الارهاب الذي يمثل عدوا مشتركا ، والقضايا الإقليمية".

وقال عبد المهدي، إن "لدى النرويج تجربة ناجحة بشأن صناديق الأجيال، ويمكن لشركاتها التي تتمتع بكفاءة عالية المساهمة في إعمار العراق الى جانب تجاربها في مجالات تطوير المرأة والطفولة والمصالحة الاجتماعية."

وأضاف، أن "هذه الزيارة لها أهمية خاصة واعطت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين نحو إقامة علاقات استراتيجية في الجوانب الثقافية والاجتماعية ومحاربة الفساد ، وفي هذه الزيارة المهمة والمثمرة ، وقعنا (اتفاقية مبادئ النفط مقابل التنمية) على طريق تبادل المصالح والاستفادة من قدرات وامكانات البلدين من أجل تحقيق البناء والتقدم والازدهار لشعبينا، وأكدنا معا على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل من اجل تحقيق الأمن والسلم العالميين".

وطالب رئيس مجلس الوزراء، مملكة النرويج "إطلاع الاتحاد الأوروبي على الدور الذي يلعبه العراق وضرورة دعمه كعامل مهم في استقرار المنطقة والعالم وفي مواجهة داعش وتقديم التضحيات والانتصار عليها ، وان دور العراق حقق سلما أفضل اقليميا وعالميا وخفف من الانتقال الى دول اوروبا والعالم".

وأشار البيان، إلى أنه "تم بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء ونظيرته النرويجية توقيع (اتفاقية مبادئ النفط مقابل التنمية) في ختام المباحثات التي جرت في بغداد صباح اليوم الاثنين".

وقالت رئيسة الحكومة النرويجية، إن "هذه هي اول زيارة لي الى العراق، واتقدم بالشكر الى رئيس الوزراء على الضيافة والاستقبال الحار".

وأكدت، أن "السيادة العراقية امر مهم للغاية ، والنرويج ستبقى ملتزمة بشراكتها مع العراق وستستمر بدعمها للحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب وتدريب القوات العراقية ولإعادة بناء واستقرار العراق"، مشيدة بـ"دعم الحكومة العراقية لصندوق اعادة الاستقرار التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي".

وبينت، أن بلادها "وقعت هذه الاتفاقية مع العراق لبدء مرحلة جديدة لبرنامج النفط مقابل التنمية لثلاث سنوات والذي سيسهم في اجندة الاصلاح العراقي".

واكدت، "رغبة النرويج بتعزيز التعاون الثنائي وتطلعها لبناء شراكة طويلة الأمد مع العراق".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد اجرى استقبالا رسميا لرئيسة وزراء مملكة النرويج ايرنا سولبيرغ التي وصلت الى بغداد صباح اليوم.

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