2019/10/21 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “دايو” للهندسة والإنشاءات الكورية، الاثنين، فوزها بعقد لإنشاء نفق تحت مياه خور الزبير بقيمة 86 مليون دولار.وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية نقلا عن الشركة أنها “فازت بعقد مع الشركة العامة لموانئ العراق(GCPI)، ببناء ساحة مجهزة لنفق تحت مياه خور الزبير بحلول أكتوبر 2021″، مبينة ان “قيمة العقد تبلغ 86 مليون دولار”.وأشارت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “دايو” الكورية تفوز بعقد إنشاء نفق تحت مياه خور الزبير بقيمة 86 مليون دولار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“دايو” الكورية تفوز بعقد إنشاء نفق تحت مياه خور الزبير بقيمة 86 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“دايو” الكورية تفوز بعقد إنشاء نفق تحت مياه خور الزبير بقيمة 86 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).