2019/10/21 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج تعديل ترشيح الطلبة المقبولين السنة الدراسية 2019/2018 وقبول خريجي السنة الدراسية 2018/2017) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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