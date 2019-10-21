الحزب الشيوعي العمالي العراقي - لنلتف حول مطالبنا العادلة

2019/10/21 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي لنلتف حول مطالبنا العادلةلنفصل صفوفنا عن صفوف القوى القومية والاسلاميةلتلتف الجماهير وتنظم نفسها في كل مكان حول مطلب واحد وشعار واحد:امان، فرصة عمل او ضمان بطالة، حريةهناك دعوات من عدة اطراف لتنظيم تظاهرة وتجديد الاحتجاجات في عموم مدن العراق وتحت عناوين وشعارات مختلفة في يوم ٢-;-٥-;- تشرين الاول، الا اننا نحن العمال والجموع المليونية العاطلين عن العمل من النساء والرجال والتحر......

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