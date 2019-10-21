الأماميون الثوريون - إعادة بناء الخط الأيديولوجي للمنظمة الماركسية - اللينينية : من أجل المساهمة في بناء الحزب الماركسي اللينيني المغربي

2019/10/21 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأماميون_الثوريون يعتبر الخط الأيديولوجي الثوري الأساس النظري للتنظيم السياسي الثوري ويتم تحديد أسسه انطلاقا من تحديد التصور السياسي المنبثق من التحليل المادي التاريخي للواقع الموضوعي انطلاقا من دراسة الوضع السياسي الراهن، وهو بوضلة طريق الثورة للتنظيم السياسي الثوري خلال النضالات الثورية لمناضليه في أوساط نضالات الجماهير الشعبية خلال الصراعات الطبقية التي تقودها الطبقة العاملة والفلاحون.ويعتبر التنظيم السياسي الث......

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