جاسم محمد كاظم - حكم الأسر والعوائل في العراق ج 4 والأخير

2019/10/21 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم انهارت الجمهورية العراقية في ال تاسع من نيسان 2003 وبهذا أسدل الستار على الحكم الوطني والتطبيق الاشتراكي للمؤسسات وبدا الإعداد لفصل جديد من النظام السياسي والاقتصادي تمثل بحل الجيش والمؤسسة العسكرية أولا ثم تلاه كعاقبة الإعداد لنظرية السوق الحر وتدمير كل المنجزات الاشتراكية .وان توقفت عجلات السير بول بريمر عن إلغاء قانون الإصلاح الزراعي بعد طلب شيوخ ......

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