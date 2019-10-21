قائد “قسد”: انسحبنا من بلدة رأس العين ونريد من روسيا حماية المكون الكردي

2019/10/21 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، انسحاب كامل قواته من بلدة رأس العين شمال شرقي سوريا.

واكد عبدي في تصريح، التزام قواته باتفاق وقف إطلاق النار في المناطق الواقعة بين رأس العين وتل أبيض وصولاً إلى الطريق الدولي، متهما تركيا بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والاستمرار بشنّ الهجمات.

واشار الى أن القوات الأميركية لم تسحب كافة قواتها، ولا زالت موجودة في مناطق شرق الفرات من دير الزور إلى المالكية، داعيا في الوقت نفسه موسكو الى حمايةوحدة أراضي سوريا، والشعب الكردي أيضاً مكون رئيسي من الشعب السوري.

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