2019/10/21 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



الاتصالات تعلن إيقاف خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين

بغداد اليوم - ذي قار

وصل وزير التخطيط نوري الدليمي، الإثنين، 21 تشرين الأول، 2019، الى محافظة ذي قار لتسلم مطالب المتظاهرين من أبناء المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، وصل الى ذي قار لتسلم مطالب المتظاهر

بغداد اليوم-البصرة

اتهم مستشار محافظ البصرة، الشيخ محمد سالم الزيداوي، الأحد، القيادات الامنية في المحافظة، بالتهاون مع العشائر المتنفذة والتي تتقاتل فيما بينها.

وقال الزيداوي، في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "القيادات الأمنية متهاون

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاحد، عن حقيقة امتلاك الحشد الشعبي سجونا سرية داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حديث بعض منصات التواصل الاجتماعي بين فترة واخرى عن وجود سجون سري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. الاتصالات تعلن إيقاف خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. الاتصالات تعلن إيقاف خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).