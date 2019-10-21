وزير الدفاع الامريكي: تحالفنا مع الكورد لا يعني مواجهة الناتو او تشكيل دولة لهم

2019/10/21 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر يوم الاثنين ان يستغرق انسحاب قوات بلاده من شمال شرقي سوريا الى العراق عدة اسابيع.

وقال في مؤتمر صحفي ان "القوات الامريكية ستبقى لحماية حقول النفط شمال سوريا من تنظيم داعش".

واوضح ان "سبب دخولنا بالشركة مع الكورد للتصدي تنظيم الدولة وقد دمرنا الخلافة المزعومة سوية وهذا ما اردوه وما اردناه نحن ايضا.

واردف بالقول انه "هذا لا يعني ان ندعم الكورد في مواجهة حلف الشمال الاطلسي او ندعم في تحقيق حلم البعض منهم في تشكيل الدولة الكوردية".

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