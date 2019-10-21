2019/10/21 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “بالوثيقة”..امر حكومي جديد بقطع خدمة الانترنت من فجر يوم الجمعة وحتى مساء السبت

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