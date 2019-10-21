2019/10/21 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت محافظة بغداد عن تحويل جميع موظفي الاجور اليوميين في الدوائر التابعة للمحافظة الى عقود مؤقتة.

وبحسب وثائق حصلت عليها “كلكامش برس” اظهرت ان الامر جاء وفق القرار 337 لسنة 2019 بايعاز مديرية بلديات محافظة بغداد الى جميع المديريات بالعمل بموجب الامر الصادر والبت باجراءات تحويل جميع موظفي الاجور الى عقود باعتبار ان لا يجب ان يتجاوز عمل الاجير عن ثلاثة اشهر غير قابلة للتجديد بحسب الامانة العامة لمجلس الوزراء.

يشار الى مئات الموظفين من العقود المؤقتة بمحافظة بغداد الذين تم الاستغناء عنهم سابقا بحسب قرار وزارة المالية ينظمون بين الحين والاخر تظاهرات امام مبنى المحافظة لاعادتهم للعمل من جديد والمضي باجراءات تثبيتهم على الملاك الدائم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. بغداد تحول الاجراء اليوميين الى عقود) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. بغداد تحول الاجراء اليوميين الى عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).