الدهلكي:الغضب ضد الحكومة خلاصة سياسات خاطئة بادارة الدولة

2019/10/21 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادارجع القيادي في تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي خروج الالاف من الشباب وموجة الغضب العارمة من قبل المتظاهرين ضد الحكومة الى السياسات الخاطئة على مدى السنوات الماضية.داعيا الى اختيار الكفاءات في ادارة الدولة.

الدهلكي قال في بيان صحفي له ان جميع المشاكل البنيوية لمؤسسات الدولة كان بسبب عدم رفدها بالشخصيات الكفوءة والمهنية وتهميش مبدأ التوازن في ادارة مفاصل الدولة , مطالبا باتباع سياسة اصلاحية جديدة لتقويم عمل مؤسسات الدولة ومنها اختيار الكفاءات المهنية في ادارة الدولة المبنية على العدالة في التوازن الوظيفي وضمن الصلاحيات الممنوحة بالنظام الاداري طبقا للدستور .

واشار الدهلكي الى ان التخلص من هيمنة وتسلط الأحزاب وضغطها على مدى السنوات الماضية لم يحقق شيئا إيجابيا لمؤسسات الدولة من جهة والشعب العراقي من جهة اخرى حيث يجب على الحكومة العراقية ان تسلك مسلكا جديدا طبقا لحزم الإصلاحات التي تطلقها لانجاح العمل في وزارات الدولة.

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