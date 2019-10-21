عبد المهدي يشغل نفسه عن التظاهرات باتفاقيات سريعة مع النرويج: اوصى بارسال رسالة الى الاتحاد الاوروبي

2019/10/21 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،اليوم الاثنين، ورئيسة وزراء مملكة النرويج ايرنا سولبيرغ التي تزور بغداد، تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، والإستفادة من الخبرات والشركات النرويجية في إعمار العراق، واستمرار التعاون ضد الارهاب.اتفاقيات مشتركة وتم بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء ونظيرته النرويجية توقيع (اتفاقية مبادئ النفط مقابل […]

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