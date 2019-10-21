2019/10/21 | 13:32

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إسبر: قواتنا تنتشر مع قوات قسد شمال شرقي سوريا لحماية حقول النفط

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إسبر: قواتنا تنتشر مع قوات قسد شمال شرقي سوريا لحماية حقول النفط من داعش

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