التعليم تعلن نتائج تعديل ترشيح الطلبة المقبولين العام الماضي

2019/10/21 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن نتائج تعديل ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2019/2018 وقبول خريجي السنة الدراسية 2018/2017.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "وزارة التعليم أعلنت قوائم بأسماء الطلبة المعدل ترشيحهم من والى الكليات/ المعاهد"، مؤكداً "منح الحق للطلبة بالعودة إلى قبولهم المركزي خلال ثلاثة أيام من إعلان نتائج تعديل الترشيح على ان يكون مسجلا في الكلية او المعهد المقبول فيه مركزيا للسنة الدراسية السابقة".

وأضاف أن "قوائم تعديل الترشيح للقناة العامة قد ضمت 7619 طالبا, فيما تم قبول 4156 طالبا من خريجي السنة الدراسية السابقة 2018/2017 ضمن القناة".

وأشار عباس، إلى أن "قوائم تعديل الترشيح لـ ( ذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) قد ضمت 319 طالباً, فيما ضمت قوائم تعديل الترشيح لـ ( ذوي شهداء الحشد الشعبي) 23 طالباً".

وأوضح، أن "قوائم تعديل الترشيح لـ (ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل) بلغت 103 طالب".

وأكد المدير العام، أنه "بالنسبة الى قوائم الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2018/2017 لـ( ذوي شهداء الحشد الشعبي) المقبولين في الجامعات قد بلغت 12 طالبا, فيما بلغ عدد المقبولين من خريجي السنة ذاتها لـ(ذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) 189 طالبا, فضلا عن قبول 42 طالبا من ( ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل) للسنة الدراسية 2018/2017".

وللاطلاع على الاسماء:

http://mohesr.gov.iq/ar/2019/10/21/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-20/

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