وثيقة متداولة لوزير الاتصالات يجبر شركات الاتصال والنقال على قطع الانترنت من فجر الجمعة 25 اكتوبر ومقرب عنه ينفي : التدخل الحكومي امر قاتل !

2019/10/21 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : انتشرت الساعات الماضية وصيقة موقعة باسم وزير الاتصالات العراقي نعيم ثجيل الربيعي اذ اصدر امرا تنفيذيا الى شركات الاتصال والانترنت في العراق يجبرهم فيه بقطع خدمة الانترنت عن المشتركين في يوم 25 اكتوبر الحمعة المقبل , وبرر الربيعي السبب بانه لاغراض “صيانة الابراج” .– يس عراق لم تعثر على الوثيقة في […]

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