مجلس التعليم الاهلي يناقش خطة القبول في التعليم الاهلي والطاقة الاستيعابية

2019/10/21 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس ناقش مجلس التعليم الاهلي ،اليوم الاثنين، خطة القبول في التعليم الاهلي والطاقة الاستيعابية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة خطوة برس ، ان”وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل اكد خلال ترؤسه للجلسة السادسة أن الهدف الاكبر في هذه المرحلة هو الارتقاء بمستوى التعليم الاهلي في العراق، وحتمية تحقيقه للرصانة العلمية، وتحسين جودة

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