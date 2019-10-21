برشلونة يجدد اهتمامه بجوهرة جزائرية في مارسيليا

2019/10/21 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد دماء الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد ارتفاع معدل أعمار بعض نجوم الفريق الكبار، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي بوسكيتس ولويس سواريز.

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