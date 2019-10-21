بالفيديو.. لحظة دخول القوات الامريكية المنسحبة من سوريا الى العراق ورشقها بالحجارة

2019/10/21 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصلت الى اقليم كردستان اليوم الاثنين، قوة امريكية منسحبة من شرق سوريا عبر معبر سيمالكا بين الاقليم وسوريا.

وكانت فرانس برس اعلنت في وقت سابق ان اكثر من 70 مدرعة ومركبة عسكرية ترفع اعلام امريكية عبرت مدينة تل تمر في محافظة الحسكة السورية، فيما كانت مروحيات عسكرية ترافقها لتأمين طريقها.انتهىورفع المواطنون في مدينة قامشلي السورية وغيرها من البلدات لافتات كتب عليها {لقد خنتم الكرد} ولماذا تتركون الكرد تحت جنح الظلام.كما تداول ناشطون وبشكل كبير مشاهد الانسحاب الامريكي من غرب سوريا بعد الاتفاق المبرم بين واشنطن وانقرة.ويظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رشق مدرعة امريكية بالحجارة اثناء انسحابها وتخلي امريكا عن الكرد.انتهىلمشاهدة فيديو الإنسحاب..



أضغط هنــــــــــــــــــــالمشاهدة فيديو رشق القوات الامريكية بالحجارة..



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مصدر الفيديو: mXRUOSi6ii4

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