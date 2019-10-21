القضاء الاعلى: حق التظاهر مكفول بموجب الدستور والقانون لكن باتباع الطرق السلمية

2019/10/21 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اعضاء غرفة محامي محافظة النجف.

بيان لمجلس القضاء الأعلى ذكر، أن “الجانبين بحثا التعاون بين القضاء والمحامين ودور نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين واشاعة الثقافة القانونية في المجتمع.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاء غرفة محامي محافظة النجف اتفقوا على ان حق التظاهر مكفول بموجب الدستور والقانون لكن باتباع الطرق السلمية وعدم استخدام العنف سواء من المتظاهرين أو من القوات الامنية، كون الاصل في التظاهر هو المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين، وهذا حق دستوري وقانوني على الجميع احترامه.

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