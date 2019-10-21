2019/10/21 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قررت اللجنة المالية في البرلمان، تشكيل لجنة نيابية برئاسة هيثم الجبوري لتقدير الأموال المهدورة والفساد بعد 2003.

ونصت وثيقة صادرة من اللجنة، تحمل توقيع رئيسها هيثم الجبوري على، أنه "تقرر تشكيل لجنة برئاسة الجبوري، وعضوية 4 نواب، لتقدير نسبة الفساد والاموال المهربة منذ عام 2003 لغاية 2019".

بغداد اليوم- متابعة

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة، على صور للافتات تطالب بمحاكمة ومصادرة أموال مدير شركة نفط البصرة، احسان عبد الجبار إسماعيل، بعد إعفائه ضمن الـ 61 مديراً عاماً.

وكُتِب على اللافتات التي نُشِرت في أماكن مختلفة من محافظة البصر

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، بتكليف اللواء الركن سعد خلف بدر، بقيادة قوات حفظ القانون، التي شكلها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، مؤخراً.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، رئيسة وزراء مملكة النرويج، ايرنا سولبيرغ، بإطلاع الاتحاد الأوروبي على دور العراق في المنطقة.

وذكر المكتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. تشكيل لجنة نيابية برئاسة هيثم الجبوري لتقدير الأموال المهدورة والفساد بعد 2003) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. تشكيل لجنة نيابية برئاسة هيثم الجبوري لتقدير الأموال المهدورة والفساد بعد 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).