رابطة المصارف الخاصة تنظم دورة «اطار عمل لحوكمة تقنية المعلومات المؤسسية وادارتها»

2019/10/21 | 13:52

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاثنين، بالتعاون مع جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA)، دورة "اطار عمل لحوكمة تقنية المعلومات المؤسسية وادارتها".

ويهدف البرنامج الخاص بالدورة تعريف المشاركين بقضايا ادارة تكنولوجيا المعلومات والتحديات التي تؤثر على الشركات، والمفاهيم الاساسية لنموذج تقييم العمليات الجديد.





وتستهدف الدورة مدراء ومعاوني ادارة تقنية المعلومات وموظفي ادارات تقنية المعلومات ومدققي انظمة تقنية المعلومات ومدراء المخاطر والامتثال واخصائيي الحوكمة في انظمة تقنية المعلومات.

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