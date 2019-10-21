2019/10/21 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني رجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الاثنين, ان مجلس النواب سيصوت يوم غد الثلاثاء على حل المجالس المحلية لحين اجراء انتخابات جديدة, مبينا ان البرلمان لايمكن له ان يصوت على الغاء المجالس المحلية لكونها تحتاج الى تعديل دستوري .وقال قدو في تصريح ل المركز الخبري الوطني إن “الغاء المجالس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يستعد لحسم ملف مجالس المحافظات غدا المركز الخبري الوطني.

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