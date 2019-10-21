عائشة خليل - الملائكة تلبس الأبيض

2019/10/21 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_خليل عرض نادي سينما الجزويت بالقاهرة يوم السبت الماضي الفيلم الصيني ”الملائكة تلبس الأبيض” وهو الفيلم الذي عرض في مهرجان فينسيا الدولي وحاز عدة جوائز عالمية.الفيلم من إنتاج عام 2017 وأخرجته المخرجة فيفيان كيو.يحكي قصة ”ميا” التي تعمل في فندق صغير في مدينة ساحلية.و”ميا” ذات الستة عشر ربيعا تقوم بكل الأعمال، التي لا يرغب أحد في القيام بها .فبالإضافة إلى كونها قاصرًا، فهي لا تمتلك أوراق هوية رسمية،......

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