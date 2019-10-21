بالوثيقة.. لجنة نيابية تخاطب التربية بشأن آلية قبول المتقدمين للتعيين في نينوى

2019/10/21 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، وثيقة تتضمن مخاطبة رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي وزارة التربية لتعديل آلية قبول المتقدمين للتعيين على ملاك مديرية تربية نينوى.

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