2019/10/21 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، يوم الاثنين، إنه يعتقد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل معلومات خاطئة عن الكورد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه يواصل حملة التطهر العرقي التي بدأها بغزو شمال سوريا الأسبوع الماضي.وأضاف الجنرال مظلوم عبدي في تصريح لشبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، أن ”القوات التركية لا تزال تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع واشنطن“، مشيرًا إلى أن ”العملية العسكرية التركية تَسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 500 مدني ونزوح ما يزيد على 400 ألف شخص من المناطق الكوردية شمال سوريا“.وقال عبدي: ”لا تزال القوات التركية تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وهي تستمر في عملية التطهير العرقي… ونحن بدورنا لا نزال نعتقد بأنه لم يفت الأوان للولايات المتحدة بعد لمساعدة الكورد الذين يحاربون الآن من أجل حياتهم.“وتابع: ”نحن نعتقد بأن أردوغان نقل معلومات خاطئة لترامب خاصة بعد أن قامت القوات التركية بالتجسس على مواقعنا خلال الدوريات المشتركة مع القوات الأمريكية قبل الغزو..الحقيقة أننا نعتبرها أنها عملية خداع وفخ ضدنا“.ولفت إلى أن ”المقاتلين الكورد لا يزالون يحرسون سجناء داعش“، داعيًا ترامب إلى ”التراجع عن قراره سحب القوات الامريكية من سوريا وإلى الضغط على أردوغان لوقف عملية التطهر العرقي ضد الكورد“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد قسد: أردوغان نقل لترامب معلومات خاطئة عن الكورد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد قسد: أردوغان نقل لترامب معلومات خاطئة عن الكورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).