قائمة التحالف الكوردستاني تخوض الانتخابات المحلية بـ6 محافظات بينها بغداد

2019/10/21 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انهت الاحزاب والقوى السياسية المنضوية في قائمة التحالف الكوردستاني يوم الاثنين اجتماعا عقدته في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وتمخض عن الاجتماع الاتفاق على توزيع المرشحين بين تلك الاحزاب والقوى داخل القائمة وكل حسب حجمه وتأثيره داخل المحافظات التي ستخوض فيها الانتخابات.

والقائمة التي يبلغ عدد الاحزاب والقوى المنخرطة فيها 30 حزبا وجهة سياسية ستخوض الانتخابات المحلية بالعراق المزمع اجراؤها في مطلع شهر نيسان من عام 2020 في ست محافظات وهي: كركوك، ونينوى، وديالى، وصلاح الدين، و العاصمة بغداد و واسط.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني رزكار علي في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي احزاب داخل التحالف، ان القائمة ستخوض الانتخابات المحلية في 6 محافظات حيث تمّت اضافة محافظتين وهم العاصمة بغداد، و واسط، مردفا بالقول ان التحالف لا يقتصر على الاحزاب والجهات السياسية الكوردستانية فقط بل معنا من المكونين التركماني والعربي.

واضاف ان القائمة ستقوم خلال الاسبوع الجاري تسجيل تحالفها لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ونوه علي الى ان توزيع مرشحي الاحزاب والجهات السياسية المتحالفة داخل القائمة لم يشهد اية عرقلة، موضحا انه توصلنا الى اتفاق يراعي حجم وتأثير كل حزب داخل محافظته في تمثيله داخل القائمة.

وعن قضية تسمية محافظ جديد لكركوك بدلا من الحالي الذي يشغل المنصب بالوكالة قال علي ان موضوع تسمية محافظ جديد لكركوك لا علاقة له بالتحالف بل القضية منوطة بالحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان ونأمل منهما ان يعالجان هذه الامر في اقرب وقت ممكن.

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