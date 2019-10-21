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وزير التجارة يوجه باطلاق التخصيصات المالية للعمل في المشاريع المتلكئة والخدمات


وزير التجارة يوجه باطلاق التخصيصات المالية للعمل في المشاريع المتلكئة والخدمات
2019/10/21 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجه وزير التجارة، محمد هاشم العاني، الاثنين، باطلاق التخصيصات المالية للعمل في المشاريع المتلكئة وبناء المدارس

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