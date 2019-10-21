المالية تباشر بتهيئة 40 الف وحدة سكنية في الحسينية

2019/10/21 | 14:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة المالية ،الاثنين، مباشرتها بتهيئة 40 الف وحدة سكنية في الحسينية شمالي العاصمة بغداد لتوزيعها بين المستحقين والمستفيدين.

وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذا للبرنامج الحكومي بشأن تهيئة قطع أراضي للمواطنين باشرت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والبلديات العامة و وزارة الدفاع والعمل مع جميع الجهات القطاعية من اجل انجاز وتهيئة ٤٠ الف وحدة سكنية القطعة المرقمة ١٥٠١ و١٥٠٥ في منطقة الزهور (الحسينية) لغرض توزيعها على المستحقين والمستفيدين".

وأضاف البيان "وزارة المالية المتمثلة بدائرة عقارات الدولة مستمرة بفرز الاراضي واكمال الاجراءات الفنية والقانونية لغرض تهيئتها للتوزيع".

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