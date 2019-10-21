صحة ديالى توقع مذكرة تفاهم مع منظمة اطباء بلا حدود

2019/10/21 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وقعت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع منظمة اطباء بلا حدود (مركز عمليات امستردامMSF –OCA ).

وذكرت دائرة الصحة في بيان تلقته "الغد برس"، انها "وقعت اليوم مذكرة تفاهم مع منظمة اطباء بلا حدود خلال لقاء وفد المنظمة مع مدير عام دائرة صحة ديالى علي حسين التميمي في مكتبه".

وقال التميمي انه وخلال استقباله لوفد منظمة اطباء بلا حدود جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتطوير العمل المشترك في مجال الصحة في المحافظة.

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