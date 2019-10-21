موظفون في محافظة بغداد يطلقون استغاثة إلى الرئاسات الثلاث والقضاء والمرجعية

2019/10/21 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أطلق موظفو وعقود وأجور في محافظة بغداد، اليوم الاثنين، نداء استغاثة إلى الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والمرجعية الدينية بشأن التدخلات والضغوطات والجهل الاداري لرئاسة واعضاء مجلس المحافظة.

وجاء في بيان الاستغاثة التي تلقت "الغد برس" نسخة منه، :"إلى الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الاعلى والمرجعية الدينية، أنتم آباء هذه الدولة ونحن ابناءكم بعض من موظفي ديوان واقسام محافظة بغداد على الملاك الدائم والعقود والاجور اليومية نتقدم لكم باستغاثتنا هذه آملين نجدتنا من التدخلات والضغوطات والجهل الاداري وانعدام الشعور بالمسؤولية تجاه المواطن والوطن الذي يمارس من قبل رئاسة واعضاء مجلس محافظة بغداد وما نتج عنها من زعزعة اساسات كيان مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية معنية بتقديم الخدمات الا وهي محافظة بغداد, بعد ان قام هذا المجلس الذي انتهت مدته الدستورية منذ اكثر من عامين باتخاذ مجموعة من القرارات المبنية على اساس المصالح الانانية والحزبية وبقصد مغانم السحت من مشاريع الخدمات حيث لم يعد هذا الامر خافيا على كل ذي حواس".

وأضاف البيان، :"قبل ايام عشنا ولازلنا نعيش وعلى بعد امتار قليلة من مبنى مجلس المحافظة غضب شعبي عارم ودماء سالت طاهرات على ارصفة بغداد من المواطن المظلوم المطالب بحقوقه ودماء زاكيات لحماة الوطن والمؤسسات من ابناء قواتنا الامنية البطلة في الوقت ذاته شهدنا هذا المجلس ينشغل بالصراعات على ما تم ذكره".

وأكد، أن "هذه القرارات نذكرها لا لندافع عن احد ضد احد, فقط لندافع عن مؤسسة من مؤسسات دولتنا وعن استقرارنا الوظيفي وعن حقوقنا في اجورنا وكرامتنا وهي تتلخص في:

1_قاموا بممارسة اساليب الضغط والتهديد والابتزار لمحافظ بغداد بصورة مباشرة من قبلهم وعبر وسائل الاعلام وغير مباشرة من خلال ادواتهم في الاعلام الالكتروني الممول بأموال السحت (أما ان تستقيل او نستجوبك) وهذا ليس تجني بل مثبت في كل لقاءاتهم العامة والخاصة.

2- التصويت بشكل تشوبه الاشكالات الادارية والتشريعية على قبول (استقالة مفترضة) للمحافظ لم يقدمها لهم كمرجع اداري بصفته موظف تنطبق عليه قوانين الخدمة المدنية.

3- اقالة النائب الاول الفني لمحافظ بغداد والذي كسب قراراً قضائياً بعدم مشروعية إقالتهم له؟.

4-تكليفهم النائب الاداري بمهام محافظ بغداد برغم وجود المحافظ الذي قدم طعنا للقضاء بقرارهم قبول (الاستقالة المفترضة).

5- (محافظهم المكلف) اصدر حزمة من الاوامر الديوانية والادارية وألغى حزمة اخرى كل ذلك في ايام ثلاث! ترتب على ذلك فوضى وانقسام في النسيج الوظيفي والاستقرار في الوظائف والخدمات وحجته في ذلك (علي ضغوط من اعضاء مجلس محافظة).

6- برغم قرار تجميد عمل المجلس أجتمع وقرر بسرعة تعيين محافظ ونائب اول فني بالمحاصصة ضاربين بعرض الحائط قرار مجلس النواب الخاص بتجميد عملهم والطعن القضائي الخاص بالمحافظ.

7- صدور مخاطبات رسمية يلزمون فيها موظفي المحافظة بعدم التعامل مع المحافظ الأول والمصادق عليه من رئاسة الجمهورية والتعامل مع النائب الاداري الذي ينفذ كل ما يطلبوه.

وأوضح البيان، :"الآن نحن أمام ثلاثة محافظين و نائبين أول فني ونائب اداري, مع من نتعامل؟".

وتابع، أن "رواتب الاجور اليومية متوقفة, المشاريع متوقفة, الادارات مشلولة, لمصلحة من كل هذه الفوضى؟ ألم يكتفو؟ ألأ يخافو الله ويتقوه حق تقاته في بغداد وأهلها؟".

وتساءل البيان، :"هل هذه قرارات تنم عن معرفة ودراية بأبسط الامور الادارية؟ هل في ذلك مؤشر على حكمة وقيادة المجلس في الحفاظ على مؤسسات الدولة؟ الا يعتبر هذا فعلاً من افعال الاضرار والتخريب بجهل او علم؟، وهل اصبحت مؤسسات الدولة اقطاعيات لبارونات الجهل والمصالح الضيقة في مجالس المحافظات؟".

وختم بالبيان بالقول: "مراجعنا وقادتنا أغيثونا، انتم اباء الدولة وابناءها وعليكم تقع المسؤولية في وضع حد لهذا التهافت والانحطاط الاداري والاستخفاف بعقول الناس, نحن موظفي دولة لا عبيد في بلاطات الاحزاب, صبرنا ولجانا لكم باستغاثتنا هذه لعلهم يسمعون ويتقوا الله في عباده وإلا سيرون منا مالا يسرهم ولا يسر قادتهم ولا من استفاد من بقائهم".

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