“بالوثيقة”.. التربية تشكل لجنة تحقيقية باليات قبول المتقدمين على مديرية تربية نينوى

2019/10/21 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت محمد العباسي، بتشكيل لجنة تحقيقية باليات قبول المتقدمين للتعيين على ملاك مديرية تربية نينوى.جاء ذلك بحسب وثيقة تلقت “يس عراق” نسخة منها، كما حدد العباسي مهلة 15 يوماً لحسم نتائج التحقيق.

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