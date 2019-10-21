رسمياً.. وزارة الاتصالات تنفي قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين

2019/10/21 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين.

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