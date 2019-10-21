2019/10/21 | 14:47

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الحلبوسي لرئيسة وزراء النرويج: العراق لا يريد أن يكون ساحة صراع بل إلتقاء بين فرقاء المنطقة

تأریخ التحریر: : 2019/10/21 14:43

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