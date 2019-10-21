وزير الاتصالات يوجه بقطع الانترنت فجر  25 اكتوبر

2019/10/21 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد تداول ناشطون ومواقع اخبارية وثيقة منسوبة لوزير الاتصالات،نعيم الربيعي، يوجه فيها شركات الاتصال والنقال بقطع الانترنت من فجر يوم الجمعة 25 اكتوبر .

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